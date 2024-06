L'Inter è vicina alla conclusione dell'affare per portare in nerazzurro Josep Martinez, portiere spagnolo del Genoa

L'Inter è vicina alla conclusione dell'affare per portare in nerazzurro Josep Martinez, portiere spagnolo del Genoa. Secondo quanto risulta a FCInter1908.it, infatti, a breve la dirigenza nerazzurra avrà un incontro con il club rossoblù per provare a chiudere la trattativa e regalare così a Simone Inzaghi un nuovo portiere.