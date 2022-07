GdS – Inter-Sanchez, ormai è maratona per l’addio: “Ecco il suo vero sogno”

“Per Sanchez il groviglio è ancor più ostico (rispetto a Vidal, ndr) proprio per l'assenza di una stretta di mano. La trattativa tra Inter e giocatore è ormai una maratona, con l'ex Udinese, Barcellona, Arsenal e Manchester United che sonda di settimana in settimana tutte le possibili destinazioni. Le opzioni che portano a campionati esotici ben pagati non lo allettano e il suo sogno (probabilmente impossibile) è un ritorno in blaugrana. L'ultimo approccio da Marsiglia non ha scaldato il calciatore, che nel frattempo chiede oltre 4 milioni di euro ai nerazzurri per compensare un futuro contratto senz'altro meno ricco di quello milanese. Il suo addio è una priorità assoluta per alleggerire il monte ingaggi complessivo”, si legge.