Mercato Inter, l’agente di Vertonghen: “Non escludiamo nessuna opzione. Gli Spurs…”

Anche il giocatore stesso ha parlato del suo futuro. Di Jan Vertonghen ha parlato anche il suo agente, De Mul, alla rivista belga HNL ha detto: «Jan è ancora molto contento di essere a Londra, è una città che ama. E’ ancora molto concentrato. C’è tanto rispetto nei confronti del Tottenham ed è una cosa reciproca. E’ logico che sia così, dopo otto anni si crea una connessione. Non abbiamo ancora raggiunto un accordo per il rinnovo, ma non escludiamo nulla. C’è interesse nei suoi confronti come giocatore a parametro zero, ma quella di restare agli Spurs è un’opzione altrettanto interessante per noi. La porta è aperta».

(Fonte: Mirror)