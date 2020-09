CdS – Vidal-Inter, il Barça fa resistenza: le ultime. E Nainggolan può restare solo se…

Arturo Vidal è un obiettivo caldissimo per l’Inter e Conte potrebbe essere accontentato dalla dirigenza, anche se resta ancora da trovare l’accordo tra il cileno e il Barcellona. “A proposito di Vidal, ieri il Barcellona ha di fatto liberato Rakitic, uno degli esuberi di Koeman al pari del cileno. Il croato tornerà al Siviglia, ma il club blaugrana ha preteso e ottenuto un piccolo indennizzo, nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Ecco questo potrebbe essere un segnale anche per la trattativa che Felicevich, rappresentante di Vidal, ha appena cominciato per conto dell’Inter e del suo assistito”, spiega il Corriere dello Sport che ammette come l’agente di Vidal voglia lo svincolo e la buonuscita, proprio come avvenuto con lo United per Sanchez. Proprio per questa resistenza del Barça, è probabile che la conclusione dell’affare Vidal sia più lunga del previsto.

NAINGGOLAN – Il futuro di Vidal è in correlazione con quello di Nainggolan: ieri il presidente del Cagliari Giulini era nella sede nerazzurra per discutere del belga, con l’allenatore dei sardi Di Francesco che lo vorrebbe a tutti i costi. “La proposta, però, è stata quella di un altro prestito e l’Inter ha rifiutato. La sensazione è che se ne riparlerà, con il club nerazzurro che proverà prima di tutto a cedere il centrocampista e solo se non ce ne fosse l’opportunità prenderà in considerazione un nuovo prestito. Peraltro, in casa nerazzurra, nelle scorse settimane, era anche stata valutata l’idea di dare un’altra chance a Nainggolan. Ma è chiaro che, con la scelta di Vidal, non avrebbe molto senso: meglio per tutti individuare un’altra sistemazione”, ammette il CorSport.