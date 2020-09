Boateng a Vidal: “Buona fortuna anche se hai scelto i colori sbagliati di Milano”

Messaggi bellissimi dai suoi ex compagni del Barcellona, Messi e Suarez e un messaggio che voleva essere simpatico (ma anche no) da parte di Kevin-Prince Boateng. L’ex giocatore rossonero ha fatto il suo in bocca al lupo a Vidal, che ha incrociato al Barça, e ha scritto in un post: “Buona fortuna fratello. Anche se indosserai i colori sbagliati di Milano…”. Vidal ha risposto: “Grazie fratello” e non ha replicato alla battuta. Ma i tifosi nerazzurri sì: “Tanto il derby lo vinciamo noi”…