Marca – Vidal, per Boca era difficile. Ecco quanto guadagnerà al Flamengo

In Argentina parlano ancora di Vidal perché ha sfiorato il Boca Juniors. Nel senso che al giocatore sarebbe piaciuto giocare alla Bombonera, ma poi ha preferito accettare il corteggiamento del Flamengo. E lo stipendio più alto che gli è stato proposto per 18 mesi, nonostante il Boca gli avrebbe fatto un contratto più lungo. Il calciatore pare sia atteso in Brasile in queste ore e si parla delle cifre che andrà a guadagnare nel campionato brasiliano.