Inter, Vidal solo con una formula. Il Tottenham non ha ancora rinunciato ad Eriksen

Tottenham non ha ancora rinunciato all’idea di un rinnovo con il giocatore. Le conferme su un possibile tentativo per Eriksen a gennaio sono arrivate dai giornali danesi più che altro. Ma è difficile al momento. Si pensa ad una trattativa per giugno quando però la concorrenza sarà tanta. Ilnon ha ancora rinunciato all’idea di un rinnovo con il giocatore.

Per quanto riguarda invece Vidal si pensa possano esserci margine di manovra proprio dopo la Supercoppa. Al momento non ha pesato la denuncia al Barça per il mancato pagamento di 2.4 mln di bonus. Tra l’altro si tratta di una richiesta da affidare alla giustizia ordinaria e non a quella sportiva. Questioni che non interessano all’allenatore blaugrana che lo vuole in campo e non si aspetta una cessione se non a fronte di un rinforzo a centrocampo. In ogni caso l’Inter lo porterebbe a Milano solo in prestito con diritto di riscatto, secondo il quotidiano sportivo.

(Fonte: Corriere dello Sport, 4-1-2020)