Vidal, imboccato lo sprint finale, si attende solo l’ok. “E da casa Inter filtra che…”

Arturo Vidal corre in campo con il Barcellona, ma lo fa sempre più in direzione Inter. Il centrocampista cileno è ormai prossimo a liberarsi dal club catalano per poi firmare con il club nerazzurro e ritrovare Antonio Conte. Spiega il Corriere dello Sport: “Per il cileno occorre ancora aspettare, anche se ormai è stato imboccato lo sprint finale. E in casa nerazzurra resiste l’ottimismo che l’operazione possa sbloccarsi entro 48 ore o al massimo entro la settimana. Il nodo è sempre lo stesso, ovvero la buonuscita che il cileno pretende di avere dal club blaugrana.

E nemmeno l’incontro che il suo agente, Felicevich, ha avuto ieri con la dirigenza è servito a scioglierlo. Il Barça non vuole concedere ulteriori contributi insieme alla lista gratuita. Vidal, invece, che a Milano andrà a prendere un paio di milioni di ingaggio in meno (6 contro 8), ma con 2 anni di contratto (e opzione per un terzo), vuole comunque essere compensato, anche perché sostiene di vantare una serie di bonus non riconosciuti per cui aveva già fatto causa al Barca. L’Inter non può far altro che attendere comunicazioni da Felicevich”.