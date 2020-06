Vidal: “Voglio sentirmi importante al Barcellona”. E poi confessa dove sogna di giocare

Intervenuto ai microfoni di ESPN Chile, Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona e obiettivo di mercato dell’Inter, ha parlato così del suo momento in Catalogna e del suo futuro: “Voglio sentirmi importante al Barcellona, ​​perché in altre squadre il modo di giocare degli allenatori era molto diverso. Qui ho avuto due tipi di allenatori che hanno una mentalità diversa, come si dice qui il DNA Barcellona: ma io ho sempre dimostrato di poter giocare a qualsiasi tipo di calcio nel mondo: uno ha bisogno della fiducia dell’allenatore sentirsi importanti ed è quello che sto cercando. Un futuro al Boca? Sappiamo tutti cos’è il Boca in Argentina, i giocatori che sono stati lì: non ho avuto la fortuna di giocare alla Bombonera, a Colo Colo o in qualsiasi squadra, ma ho sempre voluto sentire quello che dicono. Sappiamo tutti che il Boca è un club vincente: sarebbe un sogno”.