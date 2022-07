Inter, pagina del Flamengo: “Vidal sta arrivando”. Spunta il like di Arturo

A volte i fantomatici 'indizi social' vengono derisi, ma in altre occasioni possono rappresentare una vera e propria indicazione di mercato. Come in questo caso.

Perché Arturo Vidal, dato vicino al trasferimento dall'Inter al Flamengo, ha lasciato qualche traccia qua e là, a dire che davvero l'addio ai nerazzurri è vicino. Una pagina di tifosi del club di Rio de Janeiro, infatti, ha realizzato una vignetta in cui c'è raffigurato proprio il centrocampista cileno e la didascalia "The King si coming" (il Re sta arrivando, ndr). Tra i tanti like, ecco spuntare proprio quello di Arturo. Un ulteriore indizio su come qualcosa bolla in pentola. E di come la soluzione sul futuro di Vidal sia vicina.