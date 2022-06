GdS – Inter, si sblocca l’addio di Vidal? Galatasaray in pressing: “Offerto ingaggio top”

Potrebbe presto sbloccarsi la situazione relativa al futuro di Arturo Vidal. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il Galatasaray si sarebbe fatto avanti con decisione con l'entourage del centrocampista cileno, in uscita e fuori dai progetti tecnici dell'Inter . Secondo la rosea, i turchi avrebbe offerto un contratto biennale da 5 milioni di euro circa a stagione, cifre non troppo dissimili da quelle percepite oggi all'Inter. Sullo sfondo restano Flamengo e Boca Juniors, club in contatto con Vidal ormai da tempo:

"I turchi consentirebbero quindi al cileno di mantenere un ingaggio top e restare in Europa, cosa che non gli dispiacerebbe affatto. C’è solo un problema, l’assenza del Galatasaray dalle coppe europee e di conseguenza l’impossibilità di offrire al cileno un palcoscenico adeguato alle sue aspettative. Un problema non da poco, lo stesso che ha spinto Vidal a scartare immediatamente le avances dei petrodollari per flirtare invece con il Flamengo (...). Il tempo delle scelte è ormai dietro l’angolo".