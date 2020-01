Marchetti: “Inter, Vidal resta il primo obiettivo. Nel viaggio verso l’Arabia Saudita…”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato anche del mercato nerazzurro: “L’Inter nel frattempo attende una risposta dal Manchester United per Young. Anzi: è il giocatore che deve avere una risposta dal suo club. Lui vuole venire in Italia, a giocare per Conte e sta spingendo per capire se il Manchester lo libera gratis o meno (sarebbe eventualmente un indennizzo, visto che il giocatore va a scadenza). Vidal resta il primo obiettivo per il centrocampo. Nel viaggio verso l’Arabia Saudita tutti hanno provato a convincere Vidal a rimanere, ma l’Inter non molla, rimane l’obiettivo numero uno dei nerazzurri. Ovviamente per ogni eventuale sviluppo bisognerà attendere il rientro del Barcellona dall’Arabia. Intanto il suo agente è a Milano… Sullo sfondo resta poi sempre Eriksen, su cui l’Inter è al lavoro per giugno (quando sarà svincolato), ma un anticipo (anche “spinto” dal Tottenham che non lo perderebbe a zero) per ora non probabile non è da escludere a priori”.