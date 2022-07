Repubblica – Vidal al Flamengo con buonuscita: quanti milioni risparmia l’Inter

Un notevole risparmio per l’Inter. L’addio di Arturo Vidal fa sorridere le casse nerazzurre, in attesa della cessione illustre in programma per questa finestra di mercato. La Repubblica nell’edizione online torna sulle cifre dell’operazione Vidal-Flamengo: “L'uscita di Vidal, annunciatissima e forse inevitabile dopo due stagioni di alti e bassi, consentirà infatti al club un notevole risparmio di ingaggio. Il cileno, che a Milano guadagnava quasi 8 milioni netti a stagione, dovrebbe accontentarsi di una buonuscita di 4. I rossoneri carioca sono pronti a offrirgli un contratto ricchissimo, secondo i parametri del Sudamerica: 3,6 milioni per 18 mesi. Un'offerta che il Boca Juniors di Buenos Aires, altra meta potenzialmente gradita da Vidal, non è stato in grado di pareggiare”, si legge.