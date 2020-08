Cds: “Vidal, l’Inter ci ragiona davvero. E la pista si accenderà in tempi brevi se…”

Trovata la pace, ora l’Inter e Antonio Conte progettano il mercato per rendere più forte la squadra per la prossima stagione. E un nome che il tecnico ha ribadito con forza alla società è quello di Arturo Vidal, uomo per lui fondamentale per il suo centrocampo. Spiega il Corriere dello Sport: “Il cileno, infatti, fa parte degli “epurati” di Koeman. Significa che il Barcellona non potrà pretendere cifre esagerate, ma si dovrà accontentare di un indennizzo limitato. Ecco su queste basi, l’Inter potrebbe davvero ragionarci, accontentando Conte, che premeva già la scorsa estate e poi anche a gennaio. Se anche il giocatore dovesse accettare un ingaggio adeguato, magari articolato su 2 o 3 anni, allora non sorprenderebbe se la pista dovesse tornare ad accendersi in tempi brevi”.