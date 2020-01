TS – Vidal? Setién potrebbe non essere buona notizia per lui. E Conte ha chiesto all’Inter…

Il mercato dell’Inter finirebbe con Eriksen? Secondo TuttoSport no. Il quotidiano sportivo parla di Vidal. Si sofferma in particolare sul suo ex allenatore, Valverde che al di là di quanto sia stato detto e ridetto, era il suo primo estimatore. Secondo il giornale l’allenatore aveva un accordo tacito con la società blaugrana: “Ricorrere al cileno quando l’intoccabile piano A, il non proprio brillante tiqui taca proposto dal Barça negli ultimi tempi, si rivelava inadeguato. Fosse per il tecnico giocherebbe molto di più, ma l’opinione pubblica catalana preferisce un altro tipo di gioco e un altro tipo di centrocampisti. Perché a Barcellona e dintorni si può discutere e dubitare di tutto, ma della filosofia cruijffista-guardiolista proprio no”, si legge su TuttoSport.

Non è detto che l’avvicendamento sulla panchina del Barça sia un buon segnale per il centrocampista ex Bayern. Potrebbe non avere spazio comunque nelle gerarchie di Setién. E così lui ha pochi giorni per capire se non sia il caso di chiedere una cessione. Ma è una situazione delicata perché in questo momento sono infortunati sia Melo che Dembélé. E quindi TuttoSport spiega: “Non sarebbe sorprendente se Vidal prima del 31 gennaio chieda nuovamente di essere ceduto e l’Inter, in caso di uscita di Vecino, nel mirino di più club (Everton, Siviglia, ma anche il Tottenham nell’ambito dell’affare Eriksen), potrebbe avere lo spazio e i soldi per tentare il colpo. Conte, in fondo, ha chiesto un rinforzo in più per il centrocampo e se Vecino lasciasse la rosa nerazzurra, Eriksen potrebbe non bastargli. E Vidal sarebbe la ciliegina sulla torta”.

(Fonte: TuttoSport, 18-1-2020)