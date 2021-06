Vidal trasformato con il Cile, ma l’Inter non cambia idea: “E’ fra i cedibili, lo scenario”

Arturo Vidal nella notte è stato protagonista di un'ottima prestazione con la maglia del Cile in Copa America contro l'Argentina

Arturo Vidal nella notte è stato protagonista di un'ottima prestazione con la maglia del Cile in Copa America contro l'Argentina di Lautaro e Messi. Quasi un altro giocatore, rispetto a quello che ha appena concluso una stagione deludente con l'Inter. Nonostante ciò, però, il club nerazzurro non ha cambiato idea: Vidal resta nella lista dei cedibili. Scrive calciomercato.com:

"Il classe 1987 ha un ingaggio pesante di 6,5 milioni netti a stagione fino al 2022 (con opzione per l'Inter di prolungare fino al 2023), ma non figura in questo momento fra i giocatori considerati indispensabili per la prosecuzione del progetto di Simone Inzaghi. Su di lui ci sono diversi club sudamericani, tra cui appunto il Club America di Città del Messico: la Coppa America dirà sicuramente di più sul suo destino".