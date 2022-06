TyC Sports – Boca, offerta formale a Vidal: tutti i dettagli. Parti vicine all’accordo

Arturo Vidal si avvicina al Boca Juniors. Secondo quanto riportato dal giornalista di TyC Sports Leandro Aguilera, infatti, il club argentino avrebbe presentato all'entourage del calciatore dell'Inter un'offerta formale con un contratto fino al 31 dicembre del 2023, più un'opzione per allungare l'accordo per prolungare per un anno e mezzo, per 3 anni totali. Secondo Aguilera, le parti sarebbero ora vicine all'intesa. I nerazzurri, così, si libererebbero di un ingaggio importante, che libererebbe spazio per le entrate. Ecco il tweet del giornalista: "Il Boca ha fatto un'offerta formale ad Arturo Vidal e le parti sono vicine. Sono 3 anni in totale: divisi in due. Fino al 31/12/2023 e poi rinnovabile per un altro anno e mezzo".