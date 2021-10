Romano: “Vlahovic ora un’opportunità: Inter e Juve lo seguono, ecco il prezzo”

L’esperto di calciomercato ha parlato così delle possibili destinazioni future dell'attaccante della Fiorentina

In diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato così delle possibili destinazioni future di Dusan Vlahovic: “Juve e Inter lo hanno sempre seguito, anche il Milan prima di prendere Giroud. Lo seguono tutte queste squadre, è un’opportunità ora. Il prezzo rimane alto, 60/70 milioni, ci sono cifre alte anche per quanto riguarda le commissioni per gli agenti. Nessuna squadra da quello che so sta pilotando Vlahovic, lui ha detto no all’Atletico Madrid e altri club inglesi la scorsa estate”.