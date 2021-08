GdS – Vlahovic, offerte di ogni tipo: “L’Inter si sarebbe organizzata se…”

La verità sull'attaccante della Fiorentina, molto richiesto dall'Italia e dall'estero in questa finestra di mercato

“Vlahovic è stato il protagonista dell’estate. Protagonista perché ha ricevuto offerte di ogni tipo, con Atletico Madrid e Tottenham in prima fila, ma anche l’Inter si sarebbe organizzata se ci fosse stata la possibilità e la Juve lo ha coccolato senza alcun tipo di illusione. Commisso ha mantenuto la promessa, è stato di parola, ha alzato un muro impossibile da scalare. E bisogna dire che la coerenza è stata totale, assoluta, incontestabile. L’Atletico Madrid sarebbe arrivato a 60 milioni, avrebbe aggiunto 10 milioni di bonus, addirittura un 20 per cento in caso di futura vendita. Insomma, soldi importanti (anzi importantissimi), qualsiasi presidente avrebbe ceduto senza la certezza di un rinnovo rispetto al contratto in scadenza nel 2023.

Commisso ha resistito, ieri Vlahovic si è commosso perché la gente viola l’ha inseguito con lo sguardo, l’ha coccolato, l’ha incitato, quasi come se fosse un ringraziamento per essere rimasto e per non aver accettato le varie proposte. Adesso sarebbe bello, bellissimo, dare una risposta alla Fiorentina, non obbligatoriamente positiva ma con la chiarezza che ci deve essere in situazioni del genere. Commisso ha offerto 4 milioni a stagione come base, più bonus, eventuali e varie. Di sicuro un contratto da top, accettarlo non deve essere una costrizione, sarà più importante non rinviare, prendere tempo o giocare su più tavoli”, si legge.