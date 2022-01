Vlahovic alla Juve? Sostituto Fiorentina: “Profilo ideale Scamacca. Ma c’è l’Inter”

Il Corriere dello Sport si sofferma sui possibili sostituti dell'attaccante viola e cita il giocatore del Sassuolo che piace ai nerazzurri

Da ore ormai si parla solo del possibile approdo di Vlahovic alla Juventus. L'attaccante non ha rinnovato con la Fiorentina e la società viola ha rivelato che accetterebbe offerte adeguate anche nel mese di gennaio. La società bianconera è pronta a lanciarsi sull'attaccante. E il suo approdo in bianconero potrebbe cambiare anche le sorti di un giocatore nel mirino dell'Inter, Scamacca. Almeno stando a quanto scrive il Corriere dello Sport Pradè, per sostituire il calciatore potrebbe pensare all'ex calciatore del Napoli, Milik (oggi al Marsiglia). Ma in Italia il profilo ideale, secondo il quotidiano, sarebbe quello del giocatore del Sassuolo.