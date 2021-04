Mercato, Inter su Vlahovic? Ecco il prezzo stabilito dalla Fiorentina

Grazie alla grande stagione fin qui disputata con la maglia della Fiorentina, Dusan Vlahovic è entrato nel mirino di tante big

Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, infatti, il prezzo stabilito per la cessione è di 60 milioni di euro. Un prezzo proibitivo praticamente per tutte le squadre del nostro campionato, nerazzurri inclusi: "Ecco, Dusan Vlahovic, per la Fiorentina, vale ancora di più, trattative (e contropartite) permettendo, ovvio. Sì ma tanto, quanto? Una cifra che supera i 60 milioni. Motivo per il quale non sarà per niente facile portarlo via da Firenze. Pretendenti avvisate", si legge.