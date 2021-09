Vlahovic sogno proibito dell’Inter: la Fiorentina oggi direbbe no a queste cifre

I nerazzurri ci hanno pensato per il dopo Lukaku, ma la richiesta della Fiorentina era considerata troppo alta

Dusan Vlahovic era ed è il sogno proibito di mercato dell’Inter per l’attacco. Dopo l’addio di Romelu Lukaku, i nerazzurri ci hanno pensato, salvo poi virare sul doppio colpo Dzeko-Correa. Il motivo? Il prezzo che la Fiorentina ha fatto la scorsa estate per Vlahovic. Il club viola, infatti, avrebbe detto no a offerte da 60 milioni di euro. Per cedere l’attaccante servivano almeno 70 milioni, per questo alla fine Vlahovic è rimasto alla Fiorentina. E l’Inter ha chiuso per gli altri due giocatori.