Vocalelli (GdS): “Inter, è passato in sordina, ma Asllani è un arrivo di assoluto livello”

Sul sito della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli elogia l'Inter per il colpo Asllani, passato in sordina (visite mediche lo stesso giorno di Lukaku), ma che ha tutto per diventare un giocatore importante per i nerazzurri:

In questo quadro - schiacciato tra tutte queste notizie da copertina - è passato quasi sotto silenzio l'arrivo di Asllani all'Inter. Visite mediche, qualche foto di rito, l'incontro con Lukaku e tutti - chiaramente e di nuovo - a interessarsi delle notizie più ghiotte. Normale, logico, che sia così. Anche se - parere strettamente personale - l'acquisto di Asllani da parte dell'Inter è qualcosa di cui si parlerà parecchio in futuro. Perché questo ingaggio in sordina ha tutto per trasformarsi in uno dei veri, autentici, colpi dell'estate. Perché il centrocampista albanese ha il repertorio giusto per dimostrare di essere un giocatore essenziale (...). Insomma, nel mercato da prima pagina dell'Inter è scivolato via senza troppi clamorosi l'acquisto di un giovane che ha tutto per emergere e per rappresentare il futuro nerazzurro. Un interprete di un ruolo sempre più in rosso tra richiesta ed offerta".