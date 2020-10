In UK: “Wijnaldum in scadenza, accordo lontano. C’è l’Inter: una fonte ha riferito che…”

C’è un’importante questione da risolvere in casa Liverpool: il futuro di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è infatti in scadenza con i Reds a giugno 2021 e Jurgen Klopp ha chiesto urgentemente alla dirigenza di prolungare il contratto del giocatore per evitare di perderlo la prossima estate. Il Barcellona, che già in estate ha provato a prenderlo sotto indicazione di Ronald Koeman, gli ha promesso di tornare alla carica a gennaio: ma i catalani non sembrano essere i soli sul mediano.

Una fonte avrebbe infatti riferito al portale inglese 90min che il PSG e l’Inter avrebbero mostrato il proprio interesse nei confronti del giocatore. La richiesta di Wijnaldum è di circa 130mila euro alla settimana, ma il Liverpool, considerando le proprie gerarchie, la ritiene fuori portata. Il giocatore preferirebbe rimanere ad Anfield, ma è consapevole di poter guadagnare di più all’estero e allo stato attuale un accordo è ancora lontano dall’essere trovato. Nonostante la pressione di Klopp sulla dirigenza per poterlo trattenere.