Dalla Francia – Wijnaldum a scadenza fa gola a tanti club: si inserisce anche il PSG

Il profilo di Georginio Wijnaldum è stato accostato con grande insistenza all'Inter nei mesi scorsi: ecco alcuni aggiornamenti

Il profilo di Georginio Wijnaldum è stato accostato con grande insistenza all'Inter nei mesi scorsi. Il centrocampista olandese sarà uno dei nomi più caldi in quanto al termine della stagione si svincolerà a parametro zero dal Liverpool.

Dal 30 giugno, infatti, Wijnaldum non sarà più un giocatore del Liverpool, in quanto non c'è la volontà delle parti di rinnovare l'accordo. L'olandese potrà trovare, dunque, una nuova squadra e le pretendenti non mancano. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il PSG è interessato all'ex PSV così come il Barcellona, con cui potrebbe nascere un duello da qui alle prossime settimane.