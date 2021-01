Mirror – Wijnaldum, rifiutata l’ultima offerta di rinnovo del Liverpool: a giugno via gratis

Il futuro di Georginio Wijnaldum sarà lontano da Liverpool: il centrocampista olandese, in scadenza di contratto a giugno, secondo quanto scrive il Mirror avrebbe rifiutato anche l’ultima offerta di rinnovo proposta dai Reds, e in estate andrà via a parametro zero. Una grande occasione per diversi top club europei a caccia di elementi di qualità ed esperienza in mezzo al campo: l’Inter ci ha già fatto più di un pensierino, ma al momento la squadra in vantaggio sembra essere il Barcellona.