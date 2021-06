In UK – Young ha deciso: lascia l’Inter. Ashley tornerà all’Aston Villa

Ashley Young sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro. Secondo il Mirror, infatti, il laterale inglese è pronto a tornare in Inghilterra

Ashley Young sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro. Secondo quanto riporta il Mirror, infatti, il 35enne laterale inglese è pronto a tornare in Inghilterra, ma non al Burnley, come si era paventato qualche giorno fa. Secondo le ultime, il fresco campione d'Italia con l'Inter ha scelto di rivestire la maglia dell'Aston Villa, che nelle ultime ore avrebbe superato nella corsa al calciatore sia i Clarets, sia il Watford.