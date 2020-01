Ecco Young: terzo inglese della storia dell’Inter e richiesta di Conte per un obiettivo

Young è stato voluto da Antonio Conte. Una precisa richiesta che non è mai tramontata anche quando stava per arrivare Spinazzola nello scambio, che poi non è andato in porto, con Politano. L’allenatore nerazzurro ha infatti un obiettivo preciso: vuole quattro esterni. E il giocatore inglese, il terzo della storia interista, dopo Hitchens (giocava nel club milanese negli anni ’60) e Ince, ha forzato la mano con il Manchester per raggiungere il tecnico.

l'Inter e ha ottenuto un contratto di 1.5 mln a stagione per sei mesi e un bonus da scudetto eventuale di 500mila euro. Prima ha rifiutato il rinnovo e poi ha anche messo in chiaro di non voler giocare. Perché voleva l'Inter. Ha un'opzione per il prossimo anno legata a presenze ed obiettivi ma non sarà difficile ottenerlo.