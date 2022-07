Sky – Inter, proposto Zagadou per la difesa. C’è anche il forte interesse della Roma

È stato proposto all’Inter, ma anche alla Roma e ad altri club. E proprio i giallorossi sono fortemente interessati a Dan-Axel Zagadou , difensore classe 1999 attualmente svincolato dopo l’esperienza al Borussia Dortmund. Le novità arrivano da Sky Sport e in particolare dal sito di Gianluca Di Marzio .

“La Roma intende bruciare la possibile concorrenza dell'Inter, a cui è stato proposto il giocatore nei giorni scorsi. Oltre all'Inter va registrata anche la concorrenza del Monaco che stava quasi per chiudere la trattativa e del West Ham, che cerca un sostituto del lungo degente Aguerd. L'accelerazione decisa su Zagadou è avvenuta per due motivi principalmente: il primo è dovuto al fatto che il 23enne difensore è attualmente senza contratto; il secondo consiste nel rifiuto dell'offerta pari a 10 milioni di euro, spedita al Bragantino RedBull per Natan", si legge.