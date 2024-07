"Dobbiamo pensare che i giocatori non sono innamorati della maglia visceralmente come noi tifosi. Sono ragazzi pieni di vita ma, faccio un esempio, se Gudmundsson guadagna 1 e trova un club che gliene dà 5 è normale che vada via. A memoria ricordo un solo giocatore da noi che era innamorato della maglia ed è Marco Rossi (ex capitano ora club manager)", ha detto Zangrillo.