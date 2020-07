SM – L’Inter fa sul serio per Zaniolo. Mossa concreta di Marotta: “Offerto cartellino pesante”

L’Inter fa sul serio per provare a riportare a Milano Niccolò Zaniolo. Secondo ultime indiscrezioni riportate da Sport Mediaset, infatti, il club nerazzurro, che ha vissuto come un errore la cessione del giovane gioiello alla Roma nell’ambito dell’operazione che nell’estate del 2018 ha portato Nainggolan alla corte di Spalletti, ora vorrebbe tentare il colpaccio.

Secondo l’emittente, a muoversi sarebbe stato in prima persona lo stesso amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, che per avere Zaniolo avrebbe offerto un cartellino pesante, ovvero quello di Radja Nainggolan, che non ha mai nascosto il desiderio di tornare nella capitale. Da Roma, però, Pallotta prova a tenere duro. Per Zaniolo, riferisce Sport Mediaset, non sono accettate contropartite tecniche, ma solo offerte cash da almeno 70 milioni di euro. Nello specifico, poi, il profilo di Nainggolan non sembra interessare ai giallorossi. Quel che sembra evidente, però, è che l’Inter c’è. E fa sul serio per Niccolò Zaniolo.

(Fonte: Sport Mediaset)