Inter, fissata la deadline per Zapata: quando è attesa una risposta

I dirigenti nerazzurri hanno fissato la scadenza per il colombiano: la trattativa con l'Atalanta non si sblocca

Non si sblocca la trattativa tra Inter e Atalanta per Duvan Zapata. Il giocatore vuole i nerazzurri, ma il club bergamasco non è intenzionato a cederlo se non trova un sostituto. E Calciomercato.com svela che entro lunedì Ausilio e Marotta vogliono una risposta definitiva per Zapata. Se non si sbloccherà l'operazione, l'Inter virerà definitivamente su Joaquin Correa o Marcus Thuram, le due vere alternative offensive dei nerazzurri.