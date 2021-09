Inter, la prima scelta era Duvan Zapata: cosa c’è dietro il mancato arrivo

La verità sull'attaccante colombiano, cercato in estate dai dirigenti nerazzurri in seguito all'addio di Lukaku

Edin Dzeko a parte, Duvan Zapata era la prima scelta dell'Inter per il dopo Romelu Lukaku. Della società nerazzurra, ma anche di Simone Inzaghi, che in seguito all'addio del belga ha fatto il suo nome al club. L'intesa di massima tra l'Inter e Duvan c'era già, ma non è arrivato ad Appiano Gentile perché l'Atalanta non ha trovato un sostituto al colombiano per l'attacco. Per questo la società bergamasca ha sempre chiuso al possibile addio di Zapata.