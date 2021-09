Zapata vicino all’Inter? Gasperini: “Mai stato indolente, le cose concrete…”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta sull'interesse estivo del club nerazzurro per il colombiano

In estate, Duvan Zapata è stato vicino all'Inter. I nerazzurri ci hanno pensato per sostituire Romelu Lukaku, ma alla fine sono arrivati Edin Dzeko e il Tucu Correa. Ecco le parole di Gian Piero Gasperini su Duvan: "Sono situazioni di mercato che ha riguardato parecchi giocatori, ma Duvan è un ragazzo splendido. Siamo professionisti, sappiamo che ci possono essere interessamenti, ma da lì a concretizzarsi ci sono altre situazioni. Lui non è mai stato indolente, è sempre stato legato a questa squadra. Si è visto l'impegno con cui ha affrontato l'inizio di campionato. Nel mercato tutti sono stati trattati, poi le cose concrete sono quelle che si sono verificate", riporta TMW.