SM – Inter, Zapata è ormai a un passo: “Superato Correa, vicino a trasferirsi a Milano”

Duvan Zapata è molto vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Lo sostiene Sport Mediaset: passi avanti con l'Atalanta

Nelle ultime ore, riferisce l'emittente, fra Inter e Atalanta sono stati fatti numerosi passi avanti nella trattativa. Motivo per cui Inzaghi non dovrà aspettare tantissimo per abbracciare il suo nuovo attaccante. Zapata è sempre più vicino all'Inter.