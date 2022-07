Zazzaroni: “Dybala? Era Marotta a volerlo all’Inter. Gli mandai un sms: ‘Se vieni a Roma’…”

"Colpo straordinario della Roma, che si porta a casa un grande calciatore a 28 anni, dovendo pagare solo l'ingaggio. In città si respira un'euforia incredibile. La Roma ha perso Mkhitaryan, ma l'arrivo di Dybala ha compensato e, anzi, ha superato quella partenza. Non so dove questa squadra può arrivare, ma di sicuro si avvicina al quarto posto e un allontanamento da squadre come Atalanta e Fiorentina. E' il valore tecnico e tattico aggiunto per Mourinho, che nell'ultimo periodo non sembrava molto felice del mercato. Un'operazione incredibile, perché il giocatore sembrava destinato ad altre squadre. Il primo messaggio che ho mandato a Dybala è del 10 aprile, ma già prima gli avevo fatto una battuta: 'Se vieni a Roma ti regalo il Colosseo', proprio perché ero convinto del suo valore. Ti do una chicca: Thiago Pinto si è presentato da lui con la maglia della Roma numero 10, una sorta di incoronazione. Inter? Era soprattutto Marotta a volerlo, non c'era una vera esigenza tecnica, soprattutto dopo il ritorno di Lukaku. Marotta era spinto dall'amore per Dybala, ma l'Inter era su Dybala più nelle intenzioni che nella realtà. Mourinho nelle ultime settimane era frustrato, ma ora è molto più contento".