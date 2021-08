Zefi: “Il mio futuro è all’Inter, sono motivato. Mi volevano in Premier, ma…”

Kevin Zefi è pronto a provare l'avventura Inter. Con coraggio, talento, e la consapevolezza di essere un osservato speciale

Kevin Zefi è pronto a provare l'avventura Inter. Con coraggio, talento, e la consapevolezza di avere addosso gran parte degli occhi del calcio britannico. Il giovane attaccante esterno dello Shamrock Rovers, come vi abbiamo riportato , è arrivato in Italia e nei prossimi giorni metterà la firma sul contratto con i nerazzurri. Raggiunto dal Times, il talento irlandese ha dichiarato:

FUTURO ALL'INTER - "Ho sentito un sacco di storie di calciatori di grande talento che non riuscivano a tenere i piedi per terra e non sono andati molto lontano nel calcio. Il mio futuro è all'Inter. Ho lavorato duramente per questo e continuerò a lavorare sodo e a rimanere motivato".