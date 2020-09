SM: “Inter, lo Zenit piomba su Eriksen. Addio di Brozovic per finanziare questo doppio colpo”

Continua il lavoro dell’Inter sul mercato per garantire rinforzi importanti ad Antonio Conte per la prossima stagione, ormai alle porte. Come riporta SportMediaset, sono N’Golo Kanté e Marcos Alonso gli obiettivi dichiarati del tecnico, ma costano rispettivamente 50 e 20 milioni, con il Chelsea che non accetta né contropartite né prestiti con diritto di riscatto.

Per arrivare alla somma dunque l’Inter dovrà procedere con diverse cessioni, una su tutte quella di Marcelo Brozovic: l’offerta del Monaco di 22 milioni è ritenuta però troppo bassa. Nelle ultime ore poi si è sparsa una voce di un possibile interessamento dello Zenit San Pietroburgo nei confronti di Christian Eriksen: ad oggi, però, nessuna offerta ufficiale all’Inter.