Inter, Zhang e i 100 mln di capitale: “Dal mercato ai rinnovi, cosa c’è dietro”

“Se un intervento della proprietà serviva, per rassicurare un ambiente elettrico e anche uno spogliatoio che qualche incertezza l’aveva colta, eccolo qui. Il finanziamento soci, che sarà poi convertito in capitale, va ovviamente a copertura della stagione attuale. L’Inter è lontana dall’essere una società che si autofinanzia. E così sarà almeno fino a quando non arriveranno gli introiti del nuovo stadio ad aumentare i ricavi. La scorsa estate, poi, dal mercato non sono arrivati i milioni attesi dalle cessioni: quelle di Pinamonti e Casadei non sono bastate a centrare il target. Ecco spiegato il perché dell’intervento di Zhang, che ha l’effetto pratico di normalizzare la gestione corrente e dare un margine di manovra alla dirigenza. Per margine di manovra, benintesi, non s’intende extrabudget per gli acquisti. Ma per ragionare sui rinnovi (non c’è solo Skriniar in scadenza, vale anche per De Vrij), questo sì”, si legge.