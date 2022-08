Sanchez, Inter vuole chiudere per ‘accontentare’ Zhang: “Ad agosto firma importante di Steven”

In queste ore potrebbe chiudersi definitivamente la storia tra Alexis Sanchez e l'Inter . Il club nerazzurro, che ha escluso il giocatore dal futuro progetto tecnico, pagherà una buonuscita, ma al contempo risparmierà sull'ingaggio dell'attaccante cileno, rispondendo così al diktat di Steven Zhang sugli stipendi. Anche perché, come scrive il Corriere dello Sport, a fine mese il presidente dell'Inter dovrà firmare il nuovo settlement agreement con l'UEFA:

"L'incentivo all'esodo richiesto dal Niño Maravilla è di 8 milioni lordi (tassazione con il Decreto Crescita, come lo stipendio che percepisce): una parte di questi è relativa alla fetta di ingaggio del 2020-21 che aveva spostato sull'ultimo anno di contratto, l'altra serve per rinunciare all'attuale stipendio da 7 milioni netti. L'Inter conta di fare un bonifico inferiore a 8 milioni, ma ha come priorità quella di "chiudere" la vicenda una volta per tutte e alleggerire così il monte ingaggi 2022-23. Perché i paletti dell'Uefa, con il settlemente agreement che il club di Zhang firmerà a Nyon a fine agosto, sono stringenti anche sugli ingaggi".