Pressing Inzaghi per Acerbi, Zhang fa muro: cosa c’è dietro. Offerto altro nome

Resta in cima alla lista dell'Inter il nome di Francesco Acerbi, ma c’è il muro del presidente Zhang in persona: lo scenario

Simone Inzaghi è stato chiaro anche post Inter-Cremonese: si aspetta un rinforzo per completare la rosa. Il profilo è sempre lo stesso: il vice de Vrij. Resta in cima alla lista il nome di Francesco Acerbi , ma c’è il muro del presidente Zhang in persona. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport oggi.

“L’arrivo di Acerbi continua ad essere bloccato dallo stesso Zhang. Il lavoro diplomatico della dirigenza, finora, non ha prodotto i risultati sperati. E ieri sarebbe stato nuovamente offerto Zagadou. Ovviamente ci si proverà fino all’ultimo, sperando di far breccia nelle resistenze presidenziali. Peraltro, dopo la Cremonese, Inzaghi non si è nascosto. Ha detto chiaramente qual è il suo pensiero: «Ci manca un difensore, spero di essere accontentato». La sua preoccupazione è reale, tenuto conto di una stagione con tanti impegni ravvicinati. Nonostante l’ottimo rapporto, però, nemmeno Simone è riuscito a smuovere Zhang: non ritiene che l’esigenza tecnica sia tale da autorizzare l’ingaggio di un altro elemento, con ingaggio da 2,2 milioni netti. Oggi, Marotta, Ausilio e Baccin proveranno a piazzare Agoumé e Salcedo. Ma difficilmente sarà la sistemazione degli ultimi esuberi a far cambiare idea al presidente”, si legge.