Bucchioni: “Inter, telefonata ad Allegri. Zhang è intervenuto. E Conte ha fatto una promessa”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha anche fatto il punto sulla situazione della panchina dell’Inter. In particolare, secondo il giornalista ci sarebbero stati dei contatti con Allegri. Il presidente nerazzurro, Steven Zhang, ha parlato con Antonio Conte, che dal canto suo ha fatto una promessa al club:

“Conte ha elogiato la società per l’acquisto di Sanchez e certe parole dopo la sfuriata di pochi giorni prima, hanno un sapore vero. E’ evidente che la proprietà, il signor Zhang, sia intervenuta per ricordare a Conte che certi atteggiamenti sono inaccettabili. Si sta cercando di ricomporre la ferita, l’allenatore avrà voce nella campagna acquisti, ma non saranno tollerate altre uscite sopra le righe contro la società. Conte ha promesso di vincere l’Europa League e l’Inter vista l’altra sera può anche farcela. Intanto, però, una telefonata a Massimiliano Allegri qualcuno l’ha fatta“, si legge.

(Fonte: TMW)