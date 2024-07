Sky – Zirkzee, lo United avvisa il Bologna: pagherà la clausola rescissoria

Il Manchester United ha avvisato il Bologna verbalmente: pagherà la clausola rescissoria per Joshua Zirkzee . Il club inglese punta sul calciatore rossoblù che ha una clausola di 40 mln sul contratto. Il club inglese pagherà quella cifra per liberarlo e la società emiliana girerà il 40-45% della cifra al Bayern Monaco che aveva tenuto una percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante.

I Red Devils, come riferito da Skysport, sono pronti a pagare anche la commissione prevista per gli agenti di 15 mln per assicurarsi il giocatore per cui aveva sondato il terreno anche il Milan e a quanto pare proprio le spettanze dei procuratori erano state il grosso ostacolo per l'approdo al club rossonero.