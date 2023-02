Bologna-Inter, comparazione quote di Oddschecker: nerazzurri premiati dai bookie

Bologna – Inter è il Lunch Match della 24^ giornata di Serie A, domenica alle 12.30: una trasferta che fa male ai ricordi nerazzurri, dopo la sconfitta per 2-1 della scorsa stagione che spalancò le porte dello Scudetto al Milan

Redazione1908

Al “Dall’Ara” si affrontano due formazioni in ottima forma: l’ex inter Thiago Motta spinge gli emiliani nella corsa al settimo posto, con gli uomini di Simone Inzaghi che devono blindare un posto nella Prossima Champions League.

GLI ULTIMI RISULTATI – Il Bologna è in un ottimo momento. I felsinei hanno 32 punti e condividono la settima piazza con la Juventus. Una sola sconfitta nelle ultime cinque gare per i rossoblu. In caso di successo, gli emiliani troverebbero un bis di vittorie che manca da 24 anni contro l’Inter. Lo score della formazione di Thiago Motta vede 30 reti all’attivo e 33 subiti. Nelle 12 gare casalinghe, Orsolini e compagni hanno segnato in 10 partite. Lo stesso Orsolini ha preso parte a cinque delle ultime sei reti del Bologna in Serie A, grazie a tre reti e due assist e si conferma come l’uomo più in forma dei padroni di casa. L’Inter è seconda con 47 punti e ha cinque lunghezze di vantaggio sulla quinta posizione, con 15 di ritardo dal Napoli capolista. 44 gol fatti e 27 reti al passivo per gli uomini di Simone Inzaghi: di queste, 19 all’attivo in trasferta e 21 subiti sempre in campo esterno. I 19 volte campioni d’Italia sono imbattuti da quattro gare consecutive, con tre successi e un pari, in questo arco di tempo.

I PRECEDENTI – Bologna – Inter è ormai una classica del calcio italiano. Come riporta Oddschecker si affrontano per la 152^ volta, con il bilancio che pende a favore dei nerazzurri: 74 successi meneghini, a fronte di 42 vittorie dei Felsinei e 35 pareggi. Nelle sole gare giocate in terra emiliana, sono 75 gli incroci. Il segno 1 è arrivato in 30 occasioni, con 31 acuti degli ospiti e 14 pareggi a completare il quadro.

Come detto lo scorso anno, vittoria 2-1 dei Rossoblu che indirizzò lo Scudetto verso il Milan. L’Inter ha vinto l’ultima volta al “Dall’Ara” nel 2021 per 2-1, con il segno X che non arriva dal 2017: 1-1.

LE QUOTE - Come rileva Oddschecker le lavagne dei bookmaker premiano l’Inter. Il segno 2 è favorito, come dimostrano le quotazioni di Sportbet a 1.76, con Nebet e Novibet a 1.73. Il pareggio è compreso tra 3.80 di Goldbet e 3.45 di PokerStars Sport. Una vittoria degli emiliani fa decollare la quota a 5.50 su bet365, mentre Sisal e Betfair recitano 5.25 e 5.00 sulle rispettive lavagne. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 sale a 1.97 su Starcasinò Bet e 1.96 su Planetwin, mentre l’Under 2.5 scende a 1.80 con Better e Betfair. Il segno Gol ha quote molto interessanti, con Starcasinò Bet a 1.92 e bet365 a 1.91. Il No-Gol varia fra Planetwin a 1.93 e bet365 a 1.91. Infine, uno sguardo al Primo Marcatore e fra i padroni di casa, con Arnautovic out, il favorito diventa Joshua Zirkzee che vale 12 su Sisal. Per i nerazzurri, davanti a tutti c’è Lautaro Martinez a 5.50 su bet365, con Romelu Lukaku a 6.00 su Starcasinò Bet.