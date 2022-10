Barcellona-Inter, l’analisi quote di OddsChecker: blaugrana favoriti, per i bookie non c’è gara

otto giorni dalla sfida d’andata giocata a San Siro, Barcellona e Inter tornano a incrociarsi in campo per affrontarsi in un match, questa volta valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League

Redazione1908

Il “primo round” ha visto prevalere per 1-0 i nerazzurri che, grazie a una rete di Calhanoglu nel corso del recupero del primo tempo, non solo hanno collezionato la loro seconda vittoria consecutiva nel gruppo C (dopo il 2-0 sul campo del Viktoria Plzen), ma soprattutto hanno conquistato punti importanti, che hanno fatto in modo giungessero al secondo posto nella classifica del girone. Il fischio d’inizio della sfida arriverà mercoledì 12 ottobre, alle 21 al Camp Nou.

GLI ULTIMI RISULTATI – E se l’Inter si è guadagnata il secondo posto, a -3 dal Bayern Monaco capolista, per il Barcellona quella di mercoledì sarà già una sfida che è assolutamente vietato sbagliare. Per i blaugrana, che hanno accolto il verdetto di San Siro non senza polemiche, quella contro l’Inter è stata la seconda sconfitta di fila in Champions League, e questo vuol dire che, in caso di un ulteriore KO, il discorso qualificazione agli ottavi di finale sarebbe praticamente chiuso. Dando un’occhiata ai percorsi di entrambe le squadre nei rispettivi campionati, l’Inter, dopo la vittoria in trasferta contro il Sassuolo, ha raggiunto quota 15 e il settimo posto. Il Barcellona, al contrario, uscito vincitore dalla sfida contro il Celta Vigo, è in vetta alla classifica de La Liga, posto che condivide col Real Madrid. Qualche problema di troppo per i nerazzurri in quest’avvio di Serie A, al contrario il gruppo guidato da Xavi s’è reso protagonista di un cammino praticamente senza passi falsi: i 22 punti conquistati fin qui sono frutto di sette vittorie, un pareggio e zero sconfitte.

I PRECEDENTI – Barcellona e Inter si sfideranno mercoledì per la dodicesima volta in Champions League (la sesta se si considerano solamente le gare giocate in Spagna). Il bilancio pende dalla parte dei padroni di casa, usciti vittoriosi da sei incontri contro i due degli ospiti, tre i pareggi. E i numeri si confermano a tinte blaugrana se, invece, si parla solamente delle sfide casalinghe per il Barcellona (cinque successi su cinque gare giocate). Al Camp Nou, dunque, l’Inter non ha mai vinto. L’ultimo incrocio tra le due squadre in Spagna risale al 2 ottobre del 2019: in quel caso i padroni di casa uscirono vincitori dal match grazie alla doppietta di Luis Suarez, a cui l’Inter rispose solamente con un gol di Lautaro Martinez. L’argentino è, ovviamente, tra i principali indiziati a mettere la firma sul tabellino alla voce “marcatori”. Un suo gol nel corso dei 90’, riferisce OddsChecker, vale 4.50 su Sisal. Andando ancora indietro nel tempo, si giunge alla sfida del 24 ottobre del 2018: 2-0, reti di Rafinha e Jordi Alba. Non considerando la partita d’andata dell’attuale fase a gironi di Champions, giocata a San Siro e vinta dai nerazzurri grazie al gol di Calhanoglu, l’ultima sfida che ha visto trionfare l’Inter si giocò il 20 aprile del 2010. La squadra allora guidata da José Mourinho riuscì a imporsi sugli avversari grazie alle marcature di Sneijder, Maicon e Milito.

LE QUOTE – Secondo le rilevazioni di , Barcellona-Inter non sarà una gara particolarmente equilibrata. I padroni di casa sono favoriti: il loro successo è quotato 1.40 su Planetwin e Betfair, 1.43 su Snai, 1.44 su Sisal. E la forbice tra il segno 1 e il 2 è ampia: la vittoria degli ospiti è in grado di pagare fino a 8.00 volte la posta su LeoVegas (7.50 se, invece, si sceglie Betfair, 7.40 su Goldbet e Better). I bookie dimostrano di aver preso una posizione netta in merito al numero di gol che giungeranno nel corso dei 90. La quota dell’Over 2.5 oscilla dall’1.53 di Betfair all’1.57 di Sisal. Il segno opposto, e dunque l’Under 2.5, raggiunge un massimo di 2.45 su LeoVegas (la quota rimane più bassa su Snai, 2.30, e Betfair, 2.38). Chiara anche l’idea degli scommettitori sul Goal/No Goal. L’ipotesi che entrambe le squadre riescano ad andare a segno è la più probabile. Si va dall’1.71 di LeoVegas all’1.77 di Snai. La situazione opposta, dunque quella che vede il numero “zero” accanto a una delle due formazioni, sta a 2.00 su Snai, 2.05 su Betfair, 2.10 su LeoVegas. Interessante, infine, dare un’occhiata alle previsioni degli scommettitori sulla squadra che sarà in vantaggio alla fine del primo e del secondo tempo. L’ipotesi più accreditata è che il Barcellona sia sempre in avanti: la quota è di 1.98 su Novibet, 1.99 su Goldbet, 2.10 su Betfair.