Bayern Monaco-Inter, comparazione quote di OddsChecker: i bookie optano per l’Over

Gli ultimi risultati, i precedenti e le quote: tutto ciò che c'è da sapere verso Bayern Monaco-Inter di Champions League

Alessandro Cosattini

Le gerarchie sono già ampiamente delineate, nel gruppo C: non c'è più niente da decidere. Col Bayern Monaco a 15 punti, l'Inter a 10, il Barcellona a 4 e il Viktoria Plzen a 0, ogni verdetto è stato già espresso e la classifica non cambierà dopo l'ultimo turno di Champions League. I nerazzurri si preparano ad affrontare la squadra di Julian Nagelsmann con l'unico obiettivo di vendicare la sconfitta incassata davanti al proprio pubblico, anche se è inevitabile a questo punto rivolgere le maggiori attenzioni al campionato. Il calcio d'inizio è in programma martedì alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dirigerà l'incontro l'arbitro slovacco Ivan Kruzliak.

GLI ULTIMI RISULTATI - Dopo qualche sbandamento a inizio stagione, i tedeschi sono tornati ad essere il solito rullo compressore. Non perdono dal 17 settembre, da quel momento sono arrivate otto vittorie e un pareggio in tutte le competizioni, con una striscia aperta di sei successi di fila; l'ultimo contro il Mainz con un netto 6-2. Situazione molto simile per la formazione di Simone Inzaghi, che dopo la sconfitta di inizio mese con la Roma ha messo in fila sei vittorie e un pareggio tra campionato e Champions, conquistando la qualificazione agli ottavi con un turno d'anticipo e risalendo la classifica in Serie A. Nel weekend l'Inter si è imposta al Meazza contro la Sampdoria col risultato di 3-0 (reti di De Vrij, Barella e Correa).

I PRECEDENTI - Bayern Monaco e Inter si sono incontrate otto volte nelle competizioni europee, con la squadra tedesca in grado di vincere la metà di queste sfide. Il bilancio quindi sorride ai bavaresi, che hanno avuto la meglio in quattro occasioni contro le tre dei nerazzuri, con un solo pareggio. Infatti, come riporta OddsChecker, il Bayern è rimasto imbattuto nelle tre gare precedentemente giocate contro i nerazzurri nella fase a gironi della Champions League (due vittorie e un pari). L’Inter è rimasta imbattuta nelle tre precedenti sfide in casa del Bayern Monaco, vincendo due volte e pareggiando una. Non a caso, i nerazzurri sono la squadra che ha affrontato più volte in trasferta quella tedesca senza mai perdere nelle coppe europee.

LE QUOTE - Avendo dominato il girone di Champions, vincendo ogni singola gara, chiaramente il Bayern Monaco arriva con tutti i favori del pronostico a questa sfida. Secondo l’analisi condotta da OddsChecker, la vittoria dei tedeschi non va oltre 1.43 con Goldbet, Snai, Better e Planetwin; 888 Sport e LeoVegas propongono le quote migliori sia per il pareggio (5.30) che per l'eventuale successo esterno dell'Inter (7.50). Per i bookmaker lo spettacolo è garantito: l'Over 2.5 si attesta a 1.40 con Bet365, l'Under 2.5 raggiunge addirittura 3.05 con 888 Sport e LeoVegas. Differenza simile, ma leggermente più attenuata, per l'ipotesi che entrambe le squadre riescano ad andare a segno: il Gol è a 1.53 con Bet365 e Snai, il No Gol è a 2.55 con Betfair.