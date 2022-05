Cagliari-Inter, l’analisi di OddsChecker: Inzaghi favorito ma Agostini si gioca la salvezza

Solo due gare al termine della stagione di Serie A, tanti ancora gli obiettivi e i verdetti che devono arrivare dal campo.

Redazione1908

Cagliari e Inter si sfideranno, per la 37esima giornata, domenica 15 maggio alle 20.45 alla Unipol Domus in un match che, in qualsiasi modo si concluderà, sarà decisivo.

La squadra di Inzaghi non può sbagliare se vuole continuare a lottare per il titolo, quella del nuovo arrivato Agostini idem per sperare di salvarsi e allontanare lo spettro della Serie B.

GLI ULTIMI RISULTATI – Un mese da incubo per il Cagliari. Un periodo decisamente avaro di vittorie che ha fatto sprofondare la squadra allenata da Mazzarri prima e Agostini poi al terz’ultimo posto in classifica. Una sola vittoria rimediata dai rossoblù contro il Sassuolo. Poi quattro sconfitte contro: Udinese, Juventus, Genoa e Verona. Un pareggio è arrivato in extremis contro la Salernitana nell’ultima giornata di campionato.

Tutt’altra storia in casa Inter: i nerazzurri sono caduti solo una volta in più di un mese contro il Bologna. Per il resto in casa, così come in trasferta, sono arrivate solo vittorie. Prima nel derby d’Italia contro la Juventus, poi contro Verona, Spezia, Roma Udinese e Empoli. Da considerare anche la vittoria in Coppa Italia proprio contro il Milan che ha proiettato la squadra di Inzaghi in finale contro la Juventus.

Con 19 gol all’attivo è Lautaro Martinez il maggior pericolo per il Cagliari e la freccia nell’arco di Simone Inzaghi. Come rivelato da OddsChecker, c’è infatti il 26.7% di possibilità che sia lui a sbloccare la gara. L’argentino è seguito dal compagno di squadra Edin Dzeko con una quotazione leggermente più bassa (21.1%). Sponda Cagliari il più accreditato per aprire le marcature è Joao Pedro con il 10.5% di chance di aprire le marcature.

I PRECEDENTI – Cagliari e Inter si sono scontrate 95 volte in Serie A e il bilancio gioca nettamente a favore dei nerazzurri che hanno ottenuto la vittoria per ben 48 volte. 31 i pareggi e solo 16 le vittorie del Cagliari. Nella gara d’andata fu l’Inter a imporsi con un sonoro 4-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, il segno di Sanchez e il gol di Calhanoglu. Come ci informa OddsChecker l’ultima vittoria del Cagliari risale al 2016 quando la compagine allenata da Rastelli si impose grazie a un autogol di Handanovic e alla rete di Melchiorri.