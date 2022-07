Europei femminili, Francia-Italia: 14 vittorie di fila per le ragazze di Diacre. Zero reti subite nelle ultime

Al via l’Europeo femminile: sono 16 le nazionali che si contendono la vittoria della competizione. La finale è in programma il 31 luglio a Wembley

Redazione1908

L’Italia del c.t. Milena Bertolini è nel girone D insieme a Francia, Belgio e Islanda: un vero gruppo di ferro per le azzurre. La prima sfida è contro la nazionale transalpina domenica 10 al New York Stadium di Rotheram.

IL PERCORSO DELLE AZZURRE – Il gruppo della capitana Sara Gama arriva all’Europeo dopo due ottime vittorie conquistate nelle qualificazioni al Mondiale 2023. Ad aprile, l’Italia ha infatti superato la Lituania 7-0 e la Svizzera 1-0: mettendo quasi al sicuro il pass iridato. Al termine del girone mancano due partite e la nazionale è attualmente prima con 21 punti, seconda è la formazione elvetica con 19 e terza la Romania a 16. Un pari per 1-1 con la Spagna in amichevole è l’ultimo risultato ottenuto dalle azzurre: in goal Bergamaschi e Putellas. In inverno, la squadra di Milena Bertolini ha disputato l’Algarve Cup, quest’anno con cinque squadre partecipanti, e si è dovuta arrendere ai rigori in finale con la Svezia. Come riporta , nell’ultimo Europeo del 2017 le azzurre non hanno superato la fase a gironi chiudendo all’ultimo posto.

FRANCIA INARRESTABILE – Sono 14 le vittorie consecutive della Francia in tutte le competizioni. La nazionale di Corinne Diacre non perde dal 13 aprile 2021: 0-2 contro gli Stati Uniti in un’amichevole a Le Havre: doppietta di Megan Rapinoe. Nelle tre sfide più recenti ha segnato ben 12 reti senza subirne (4-0 col Camerun e 7-0 contro il Vietnam in amichevole, 1-0 con la Slovenia nel girone di qualificazione al Mondiale). La Francia comanda il gruppo verso la prossima competizione iridata con 24 punti conquistati in otto gare: addirittura 40 reti realizzate e 3 quelle subite.

I PRECEDENTI – Sono otto i confronti tra Italia e Francia agli Europei. Il bilancio dei precedenti è in favore delle azzurre con 4 successi contro i 3 conquistati dagli avversari, un solo pareggio. La sfida più recente è proprio all’esordio dell’Europeo 2005 giocato in Inghilterra, come quest’anno: 3-1 per la Francia. La nazionale transalpina ha vinto le ultime due sfide, prima un pari. Come riporta Oddschecker, il successo più recente delle azzurre è arrivato addirittura 27 anni fa: era il ’95, durante i gironi di qualificazione alla competizione. In campo la capitana era Carolina Morace, ma le azzurre non centrarono il pass per il torneo.

LE QUOTE – Stando alle analisi dei bookmaker, la Francia è nettamente favorita per la vittoria finale con il 68% di chance. Il successo dell’Italia vale appena il 15% e il pari si attesta al 17%. Gli analisti si aspettano una gara con più di tre reti segnate: l’Over 2.5 è al 60%, mentre la giocata opposta è valutata al 40%. Più equilibrato il Gol che è fermo al 54%, il No Gol vale il 46%.