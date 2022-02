Comparazione quote: Genoa-Inter, nerazzurri nettamente favoriti

Genoa–Inter, l’analisi dalle quote di Oddschecker: nerazzurri nettamente favoriti

Redazione1908

Dopo il ko con il Sassuolo, l’Inter riparte da Marassi dove affronterà il Genoa nell’anticipo del venerdì alle 20.45. I neroazzurri di fatto hanno fortunatamente lasciato per strada un solo punto nei confronti di Milan e Napoli, che non sono riuscite a battere rispettivamente Salernitana e Cagliari. Dopo il match con il Grifone, l’Inter tornerà in campo a San Siro, visto l’impegno infrasettimanale del 1° marzo: il derby di Coppa Italia con i rossoneri, valido per l’andata delle semifinali.

GLI ULTIMI RISULTATI – Il mese di febbraio si è rivelato decisamente complicato finora per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno vinto soltanto una delle cinque gare giocate, in Coppa Italia contro la Roma. Poi sono arrivate le sconfitte con Milan, Liverpool e Sassuolo tutte e tre a San Siro, con in mezzo il pareggio ottenuto in casa del Napoli. Col Genoa, dunque, sarà necessario un successo per rimanere in scia nel gruppo di testa e preparare col morale alto le sfide con il Milan in coppa e il Liverpool in Champions. I rossoblù d'altro canto hanno collezionato quattro pareggi su quattro incontri (Udinese, Roma, Salernitana e Venezia) dall'arrivo di Blessin sulla panchina, risultati che non hanno prodotto ancora uno scatto importante per avvicinarsi alla zona salvezza. Come evidenzia Oddschecker, il Genoa è l’unica squadra in Serie A non aver ancora vinto un match in casa in stagione.

I PRECEDENTI – Genoa e Inter si sono affrontate 134 volte in competizioni ufficiali. Il bilancio dei precedenti sorride ai nerazzurri, vittoriosi in 70 occasioni contro le 33 degli avversari; 31 invece i pareggi. All'andata, la squadra di Inzaghi si è imposta 4-0 nella giornata d'apertura del campionato e ora punta a ripetersi, allungando la striscia di successi consecutivi contro i rossoblù che al momento ne conta sette, tutte gare in cui – come riporta Oddschecker – il Genoa non ha nemmeno trovato il gol. L'ultimo successo dei Grifone risale al 2018 (2-0 al Ferraris), mentre per risalire al pareggio più recente bisogna spingersi alla stagione 2012/13, quando finì senza vincitori sia la gara del Meazza (1-1) che quella del Ferraris (0-0).

LE QUOTE – I rapporti di forza dettati dalla classifica si traducono anche nelle quote proposte per la partita. L'Inter è nettamente favorita, secondo quanto raccolto da Oddschecker, con un solido 73% di probabilità, mentre il pareggio si attesta intorno al 20%, con circa il 7% residuo di possibilità di successo del Genoa. Il divario tra le due squadre lascia supporre che i nerazzurri possano andare a segno più volte. Per questo i bookmaker sono sbilanciati sull'Over 2.5 col 62%, contro il 38% per l'eventualità che non si segnino oltre due gol. Grande equilibrio invece sulle quote relative all'opzione che entrambe le formazioni riescano ad andare in rete: la maggior parte degli operatori offre esattamente le stesse valutazioni per tutte e due le ipotesi ( 50 e 50).