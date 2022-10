Inter-Barcellona, l’analisi quote di OddsChecker: Inzaghi, una vittoria che manca da 12 anni

Torna la Champions League e lo fa con il big match tra Inter e Barcellona in programma martedì 4 ottobre alle 21.00 a San Siro.

Redazione1908

Gara cruciale per il Gruppo C ma soprattutto per le due squadre che hanno ottenuto entrambe 3 punti frutto di una vittoria, entrambe con il Viktoria Plzeň, e una sconfitta anche con il Bayern Monaco anche questa volta per entrambe.

GLI ULTIMI RISULTATI – Periodo horror per l’Inter di Simone Inzaghi: in bilico in Champions e in ritardo in campionato. I nerazzurri non vincono dalla gara contro il Viktoria Plzeň del 13 settembre. Poi due ko consecutivi contro Udinese e Roma nell’ultimo turno di Serie A.

Positivo invece l’andamento del Barcellona che in questo momento comanda la Liga a quota 19 punti, a +1 sul Real che però deve ancora scendere in campo. Solo un pareggio in 7 giornate di campionato per la squadra allenata da Xavi e l’ultima importante vittoria è quella contro il Maiorca firmata Lewandowski.

Lautaro Martinez da un lato e Lewandowski dall’altro: la sfida tra Inter e Barcellona si giocherà anche e soprattutto in attacco. Come ci informa OddsChecker l’attaccante polacco ha già segnato 9 reti e comanda la classifica marcatori della Liga. Per questo i bookie scommettono su un suo gol che vale 1.93 per Sisal. Più alte le quote di Lautaro Martinez: il suo segno vale 3.50 per Leovegas e 3.57 per Sisal.

I PRECEDENTI – Inter e Barcellona si sono scontrate già 14 volte in competizioni europee e i nerazzurri solo in due occasioni sono riusciti a portare a casa la vittoria: 2-1 in Coppa delle Fiere (1970) e 3-1 in Champions League (2010).

Come ci informa OddsChecker l’Inter ha perso sei partite di Champions League contro il Barcellona. Record negativo dei nerazzurri contro una singola avversaria. Dall’altro lato il Barcellona ha collezionato più successi solo contro il Celtic (8).

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di OddsChecker è il Barcellona la squadra favorita per la vittoria. Un successo in trasferta dei blaugrana oscilla dall’1.75 di Pokerstars fino all’1.85 di Betfair. Si alzano le quote per il segno X che mette d’accordo 888Sport, Betfair e Leovegas a 3.90. I bookie non credono in una vittoria dell’Inter: l’1 vale infatti dai 3.80 di Pokerstars fino ai 4.35 di Sisal.

L’attacco del Barcellona promette di fare scintille, per questo i bookie si aspettano un match ricco di reti. 1.67 il valore dell’Over 2.5 per Sisal mentre le quote salgono per l’Under 2.5 fissato a 2.30 da Bet365, 888Sport e Leovegas.

Nonostante i favori del pronostico per la squadra di Xavi l’Inter non starà a guardare, considerando anche la necessità della squadra di Inzaghi di fare punti per non compromettere ulteriormente il girone. Per questo gli scommettitori puntano sul Goal: 1.61 la quota per Bet365. Decisamente più alta quella del No Goal a 2.38 per Betfair.

IL PRONOSTICO - Il Barcellona ha un attacco stellare e a dirlo sono i numeri: 19 le reti siglate in Liga, 5 in Champions League. Interessante da questo punto di vista la combo 2 + Over 2.5 fissato a 2.50 da Sisal e da Snai.